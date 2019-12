Reggio Calabria: domenica concerto per le famiglie a Roghudi

13 Dicembre 2019 12:28

Reggio Calabria: domenica 15 dicembre a Roghudi concerto per le famiglie ed in memoria di Fortunata Marino

Domenica 15 dicembre alle ore 18:30 si terrà un concerto per le famiglie a Roghudi organizzato dalla comunità parrocchiale. Nella chiesa “Maria SS.Annunziata e S.Nicola di Bari in Roghudi si esibiranno il gruppo corale “voci per la ricerca” di Melito Porto Salvo e il coro parrocchiale “evenu shalom” di Roghudi. Don Giovanni Zampaglione, amministratore parrocchiale, nell’invitare le famiglie ha detto: “bisogna recuperare la gioia di vivere ogni momento ( non solo il Natale) in famiglia. La parrocchia deve diventare sempre di più “famiglia di famiglie” ove ognuno si deve sentire a casa. Auguro ai genitori e ai figli di vivere ogni giorno i valori e di esaltarli sempre in maniera che la societa’ vada bene e ci sia spazio per ognuno soprattutto per quelle famiglie che a volte non sono accolte ne’ amate. Il concerto -sottolinea don Giovanni Zampaglione- oltre che per le famiglie sarà in memoria di Fortunata Martino: una ragazza di 36 anni , morta a seguito di una malattia, il cui ricordo vivrà per sempre in tutti coloro che l’hanno incontrata e amata. Lei e’ vicina al Signore ma il suo sorriso continuerà ad alimentare il suo ricordo nella nostra quotidianità”.

