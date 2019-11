Rieti-Reggina diretta live, UFFICIALE: la gara non si gioca, 0-3 a tavolino per gli amaranto!

17 Novembre 2019 15:50

Rieti-Reggina diretta live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale dal match “surreale” tra la Berretti dei laziali e gli amaranto

Rieti-Reggina diretta live – Una “non partita”, l’avevamo definita ieri. Una farsa, una sgambata, un allenamento. Chiamatela come volete, ma Rieti-Reggina non può comunque essere considerata una sfida “vera”. Una situazione economica e societaria grottesca, quella dei laziali, con lo sciopero imposto dalla prima squadra e il conseguente utilizzo della Berretti. Mancano anche gli steward, quindi niente tifosi e gara a porte chiuse. Su queste pagine proveremo a raccontarvi il match in tempo reale con la diretta testuale.

15.51 – UFFICIALE: Rieti-Reggina non si gioca. 0-3 a tavolino per gli amaranto.

15.50 – Sono passate le 15.45, ma le squadre sono in campo a riscaldarsi. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve.

15.43 – Anche i calciatori del Rieti sono rientrati in campo per il riscaldamento.

15.33 – I calciatori della Reggina rientrano in campo per proseguire il riscaldamento. Nel dettaglio, comunque, pare che il tecnico del Rieti (Pezzotti) non avesse il patentino per allenare.

15.23 – Nessuna novità al momento. Come già scritto, bisognerà aspettare le 15.45 per avere notizie certe. I calciatori, nel frattempo, stanno continuando a riscaldarsi fuori dal rettangolo verde.

-Una situazione già surreale alla vigilia, rischia di diventare grottesca. Da regolamento, l’arbitro dovrà attendere 45 minuti prima di decretare la non disputa ufficiale del match. Al momento non ci sono le condizioni per iniziare ed è alto il rischio di uno 0-3 a tavolino.

-Rieti-Reggina rischia di non iniziare. La terna arbitrale ha rilevato irregolarità riguardo ai nominativi comunicati nella formazione laziale.

RIETI-REGGINA, FORMAZIONI UFFICIALI

RIETI (4-3-3): Rosati; Nasufi, Mariantoni, Santini, Bretegnani; Parente, Collorafi, Mingione; Bernardini, Paglino, Bonis.

REGGINA (4-3-1-2): Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi, Rolando, De Rose, Bianchi, Paolucci, Bresciani, Corazza, Denis.

