Reggio Calabria, la Tonno Callipo visita il nuovo Store “Callipo 1913” sul Lungomare [FOTO, VIDEO, INFO e DETTAGLI]

23 Novembre 2019 20:05

Reggio Calabria, le foto della visita della Tonno Callipo al nuovo Store “Callipo 1913” sul Lungomare

Domani al Pala Calafiore di Reggio Calabria la Tonno Callipo Vibo Valentia ospiterà la Lube Civitanova, capolista imbattuta della serie A e campione in carica: in riva allo Stretto disputeranno una sfida importante alcuni tra i pallavolisti più forti del mondo.

Oggi pomeriggio, il team guidato dall’allenatore Juan Manuel Cichello ha visitato il negozio reggino inaugurato proprio ieri da Callipo, che dopo il punto vendita aperto a Cosenza appena due anni fa, ha deciso di portare anche a Reggio i propri prodotti nel flagship store “Callipo 1913” situato sul Lungomare nei pressi di piazza Indipendenza e della gelateria Cesare, precisamente nel Largo Colombo all’incrocio con il Lungomare, “il più bel chilometro d’Italia” come lo definì Gabriele D’Annunzio, e a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale, noto in tutto il mondo per l’esposizione permanente dei Bronzi di Riace, un punto strategico e nevralgico per una destinazione a forte vocazione turistica.

Il concept, in linea con quello del primo store, è uno spazio ecclettico e moderno che evoca creatività, innovazione e sostenibilità. Tutti gli arredi sono stati prodotti con l’utilizzo delle pregiate Briccole di Venezia, pali di rovere che nei canali lagunari sono utilizzati per segnalare le vie d’acqua e le maree alle imbarcazioni. Un legno unico, recuperato e valorizzato che ritorna alla vita per la creazione di un progetto a basso impatto ambientale in grado di raccontare una storia e il calore che un materiale di recupero può dare.

I flagship store “Callipo 1913” sono spazi in grado di rappresentare e interpretare al meglio la filosofia dell’azienda che da oltre un secolo e da cinque generazioni tramanda il rispetto delle tradizioni, lo spirito pioneristico, la missione verso la qualità totale.

Lo Store di Reggio Calabria consentirà ai visitatori di vivere una autentica esperienza di gusto nel mondo Callipo: sugli scaffali trovano posto oltre alle pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo anche i prodotti Callipo Dalla Nostra Terra, il brand che racchiude confetture, composte e miele, e una selezione di prodotti della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. Non solo cibo, la shopping experience si completa con il merchandising e tanti prodotti artigianali che raccontano l’arte e le tradizioni calabresi. All’interno dello store è stato, inoltre, allestito un corner dedicato ai brand partner di Callipo come Rubbettino Editore, Acqua degli Dei, Lanificio Leo, Arte in Olivo.

A partire dal mese di gennaio, inoltre, saranno organizzati eventi e degustazioni con numerose realtà del territorio per far vivere lo Store e posizionarlo come un punto di riferimento in città per i cultori del gusto e per i consumatori consapevoli, che ricercano la “qualità”, attenti alle novità e curiosi.

“Due anni fa siamo partiti con il primo flagship store a Cosenza, lanciandoci in una nuova sfida da cui sono arrivate molte soddisfazioni; oggi siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di poter proseguire in questo ambizioso progetto con l’inaugurazione del secondo negozio monomarca in Calabria e di poter confermare la nostra volontà di proseguire l’espansione nella vendita diretta non solo in Calabria ma su tutto il territorio nazionale. Abbiamo scelto per il nuovo punto vendita il cuore della città perché desideriamo creare luoghi in grado di attrarre non solo i cittadini e i passanti ma anche i turisti per trasportarli nel nostro mondo in un viaggio virtuale tra passato, presente e futuro con un mix di storia, sapori, tradizioni, creatività, calore e accoglienza”, ha detto in occasione dell’inaugurazione Giacinto Callipo.

