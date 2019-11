Reggina, lo sfogo di un tifoso: “Eravamo pronti a partire per Rieti… Non è cambiato nulla in questo circo ridicolo”

16 Novembre 2019 19:11

Durissimo sfogo di un tifoso della Reggina, pronto a partire alla volta di Rieti per il match di domani tra laziali ed amaranto

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un tifoso amaranto pronto a partire alla volta di Rieti per assistere al match di domani tra i laziali e la Reggina. Match di cui, come si sa, non potrà far parte per via delle chiusure ai cancelli dello stadio nei confronti dei supporters. Ecco la lettera integrale.

“Buonasera Redazione,

Da Vs lettore voglio offrire un piccolo spunto di riflessione sull’attualità del calcio italiano che peraltro dura da parecchio, malgrado le vacue rassicurazioni offerte dai vari Presidenti di Lega che si sono alternati negli ultimi anni (A, B o C poco importa);

Chi vi scrive è un tifoso della Reggina che, insieme ad altri tantissimi amici, era in procinto di partire per Rieti per assistere alla partita di domenica in programma alle 15.

Era stato tutto organizzato per tempo, biglietti aerei, ristorante, macchine noleggiate e quant’altro, anche perché, la vicinanza da Roma permetteva di passare una fantastica giornata insieme a tante persone che vivono e lavorano nella Capitale, tifosi della Reggina, che non vedevano l’ora di supportare la squadra in trasferta.

Tutta la settimana è stato un continuo alternarsi di notizie contrastanti…..li pagano, non li pagano…forse il mese di agosto, ma pagano settembre??? che fanno?…..Tale Giuseppe Troise dice tutto a posto li denuncio! Hanno staccato la luce! Nooooooo….vabbè ma si gioca di giorno!….anche perché tale Sasá Soviero narra di guasto tecnico…per cui siamo ok! ……vabbé forse per le mensilità di settembre ne hanno pagati 9…..non si sa….si dimette il Ds Pavarese……vabbè si va lo stesso…la Situazione sembra surreale, ma alla fine si giocherà, non è possibile dai! Facciamo i biglietti aerei ragazzi!

È di poche ore fa la notizia “semi” ufficiale (“semi” perchè noi tifosi non abbiamo avuto alcuna anima pia che si degnasse di darci alcuna notizia da lunedì ad oggi se non le chat di whatsapp! Vergogna!) che la partita verrà “giocata” tra la squadra Berretti di casa e la Reggina “normale” a porte chiuse, perchè pare che non abbiano trovato neanche i pochi spiccioli per gli steward….e su questo presumo cali l’ennesimo sipario su una squadra iscritta in uno dei campionati professionistici italiani….sigh! ITALIA PROT!

È solo una piccola riflessione per segnalare che nulla cambia in questo ridicolo Circo che ammanta il calcio italiano.Nulla! Consentono ad ogni sorta di bandito ad ergersi a magnate non avendo un quattrino, gli fanno fare i “Masaniello” quando sono peggio del Governo Spagnolo dell’epoca, SENZA PROFERIRE PAROLA!

A Rieti, chiaramente non andremo, saremmo stati in centinaia, a proposito dell’indotto per la città Teatina e quant’altro….

I biglietti Alitalia non sono rimborsabili…..ci facciamo una cornice e li appendiamo per ricordare la trasferta immaginaria….Italia PROT!

Tristi saluti

Enzo Repaci

Tifoso di calcio

P.s. se non altro abbiamo foraggiato Alitalia…”

