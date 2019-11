Reggina-Rende, le reazioni social dopo il successo: da Toscano a Rolando e Loiacono [FOTO]

24 Novembre 2019 15:15

Continua il momento magico della Reggina, la reazione di allenatore e calciatori dopo il successo

Non sbaglia un colpo la Reggina, altro successo per la squadra di Mimmo Toscano, continua la marcia impressionante per gli amaranto verso la promozione in Serie B. Altra prestazione di livello altissimo, il risultato di 4-1 conto il Rende non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Tutto facile nei primi minuti con le reti siglate prima da Bellomo su calcio di punizione e poi da Corazza, nel finale Rivas e Sounas hanno chiuso definitivamente i conti. Ottava vittoria consecutiva per la Reggina che può allungare ulteriormente in classifica, adesso la difficile trasferta sul campo del Teramo, l’intenzione è quella di conquistare un altro risultato consecutivo. Nel frattempo allenatore e calciatori scatenati sui social, nelle ultime ore messaggi da parte di Toscano, Loiacono e Rolando. In alto la fotogallery con le immagini ed i messaggi.

