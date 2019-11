20 Novembre 2019 18:58

Questo pomeriggio l’incontro al Mc Donald’s tra i calciatori della Reggina e i tifosi per la “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”

Reggina per il sociale. La squadra amaranto vola in campo, con il primo posto in classifica e i diversi record conseguiti, ma anche fuori.

E’ avvenuto questo pomeriggio l’incontro tra i calciatori della Reggina e i tifosi al Mc Donald’s per “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”. A presenziare all’evento Corazza, Bresciani, Salandria, Bertoncini, De Rose e Bellomo.

