Messina, sorpresi a scassinare un negozio sul viale della Libertà: ladri beccati nella notte dalla polizia, uno dei due è un reggino [NOMI e DETTAGLI]

19 Novembre 2019 11:26

Ladri in azione beccati dalla Polizia a Messina: avevano già forzato la serratura dell’esercizio commerciale sul viale della Libertà, uno dei due malviventi è originario di Taurianova (Reggio Calabria)

Sono stati arrestati stanotte, intorno alle 02.00, in flagranza di reato, sorpresi a scassinare l’ingresso secondario di un esercizio commerciale lungo Viale della Libertà.

Trattasi di Alessandro Cipriani, 44 anni, nato a Taurianova e Carmelo Rigano, 28 anni, messinese. I due, nottetempo, hanno raggiunto l’ingresso sul retro dell’attività presa di mira attraverso il giardino interno dello stabile in cui la stessa è ubicata.

Sono stati però interrotti dai poliziotti delle Volanti che, allertati da una chiamata dalla Sala Operativa, hanno immediatamente raggiunto e circondato l’immobile.

I malviventi hanno inizialmente provato a nascondersi tra le piante del giardino; hanno quindi scavalcato la ringhiera di recinzione provando a scappare, ma sono stati prontamente raggiunti e arrestati.

Uno dei due indossava guanti in lattice e aveva nella tasca dei pantaloni una mini torcia e una chiave-estrattore col bussolotto di una serratura ancora incastrato.

Inoltre il successivo sopralluogo presso l’attività commerciale ha evidenziato i chiari segni di forzatura all’ingresso sul retro.

I due soggetti, entrambi con precedenti di polizia, il primo con una misura di obbligo di soggiorno terminato ad inizio mese, il secondo con un obbligo di presentazione alla P.G. appena espiato, sono stati trattenuti presso gli uffici della caserma Calipari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Foto di repertorio.

