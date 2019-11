Messina: il vecchio Hotel Riviera ai baraccati, l’Arisme vuole acquistarlo

6 Novembre 2019 14:41

Risanamento a Messina: entro la prossima settimana dovrebbe essere pronto il nuovo bando per la vendita dell’Hotel Riviera e Arisme punta a partecipare alla gara

L’ex hotel Riviera alle famiglie baraccate di Messina. È questa l’intenzione di Arisme, che sarebbe pronta a presentare un’offerta per acquistare l’edificio ormai da decenni in stato di abbandono. L’Agenzia per il risanamento starebbe valutando i fondi da poter utilizzare e le possibilità di superare i problemi che riguardano la procedura, l’infrastruttura in estreme condizioni di degrado. Negli anni la Città Metropolitana ha tentato senza successo di vendere all’asta il vecchio edificio, suscitando anche l’appetito dei Franza, interessati a trasferire parte dei loro uffici nel vecchio plesso. Entro la prossima settimana dovrebbe essere pronto il nuovo bando per la vendita del vecchio albergo di viale della Libertà e Arisme sarebbe propensa a partecipare alla gara. Ma alla notizia in molti storcono il naso, in particolare perché il Piano Regolatore Portuale, recentemente approvato, prevede per la Rada di San Francesco, proprio davanti all’ex Riviera, un porticciolo turistico.

