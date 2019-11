3 Novembre 2019 18:00

Paura in Francia dove un bus è uscito fuori strada sull’autostrada francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin provocando 33 feriti, 4 sarebbero in gravi condizioni

Paura in Francia dove un bus in viaggio da Parigi a Londra è finito fuori strada, sull’autostrada francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin, provocando 33 feriti, quattro di essi sarebbero in gravi condizioni. I passeggeri provengono da vari paesi (Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna). Squadre di soccorso della polizia, vigili del fuoco e ambulanza sono accorse sul posto del sinistro.

Foto di repertorio

