Comunali Reggio Calabria: il collettivo “La Strada” lavora al programma, domani incontro sul welfare

26 Novembre 2019 10:10

Reggio Calabria: si svolgerà mercoledì 27 novembre alle ore 17,30 presso il Teatro Nemesia Valle – San Vincenzo de’ Paoli, il secondo Nodo Tematico organizzato da “La Strada”

Si svolgerà mercoledì 27 novembre alle ore 17,30 presso il Teatro Nemesia Valle – San Vincenzo de’ Paoli, il secondo Nodo Tematico organizzato da La Strada, in collaborazione con il movimento nazionale Democrazia e Autonomia-demA, finalizzato alla scrittura del programma del candidato Sindaco di Reggio Calabria, Saverio Pazzano. Dopo il focus sul turismo della settimana scorsa, il prossimo incontro si concentrerà sul tema “Welfare e Comunità”. Insieme a rappresentanti del mondo del Terzo Settore, dell’associazionismo e del mondo del volontariato, nonché dei cittadini interessati a partecipare, si discuterà di politiche sociali, stimolando un confronto pubblico sulla situazione del welfare e dei servizi in città, a partire da una analisi dei bisogni dei cittadini, delle strutture presenti sul territorio, spesso rese non agibili, ma che potrebbero assolvere alla loro funzione di beni comuni, e sull’efficacia dei processi di inclusione sociale che un’amministrazione dovrebbe garantire. E ancora sulle politiche di welfare da mettere in atto per la costruzione di una città più giusta, più equa e più solidale, che non lasci indietro nessuno, garantendo i diritti di tutte le persone. All’incontro parteciperanno Don Giacomo Panizza, referente regionale dell’Alleanza per il contrasto alla povertà, Luciano Squillaci, presidente Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, Maria Angela Ambrogio, vicedirettrice Caritas Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, Pasquale Neri, portavoce Forum Terzo Settore Reggio Calabria e Maria Laura Falduto, del Centro ACE Medicina Solidale Pellaro. Gli appuntamenti con i Nodi Tematici, i luoghi fisici e virtuali con i quali La Strada intende coinvolgere attivamente la cittadinanza (sul sito de “La Strada” è attiva la sezione Forum in cui inviare i propri contributi) proseguiranno nelle prossime settimane, per scrivere il programma della Reggio di domani.

