Regionali Umbria, ultime ore di campagna elettorale. Conte, Di Maio e Zingaretti insieme per Bianconi: “lavorare per un progetto comune è già una vittoria” [FOTO]

25 Ottobre 2019 13:55

Regionali Umbria: a Narni iniziativa elettorale con Di Maio, Speranza, Zingaretti, Conte per sostenere il candidato Bianconi

Ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria in vista delle regionali che si terranno domenica 27 ottobre con una sfida all’ultimo voto tra il Centro/Destra con candidata presidente Donatella Tesei e la coalizione Pd-M5s con Vincenzo Bianconi. Le forze che compongono il Governo (Pd, M5s e Leu) si sono riunite Narni: presenti il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il leader dei Dem Nicola Zingaretti.

Zingaretti: “non sono ministro ma sostengo con forza questo governo”

Zingaretti dal palco di Narni è chiaro: “Non sono ministro ma sostengo questo governo le sue scelte, per un motivo semplice: il nostro è un Paese che vive dentro la contraddizione di avere grandi fragilità e grandi possibilità. Io sostengo il governo perchè non è vero che non possiamo costruire un futuro: è vero che ci sono problemi e che c’è chi è bravissimo a raccontarli, ma è anche vero che chi cavalca le paure, come abbiamo visto in queste ore, si rivela anche il peggiore a risolverle. Noi siamo ossessionati dal poter dare risposte”.

Di Maio: “Io non credo che i cittadini umbri possano consentire a nessuno di usare l’Umbria come trofeo elettorale”

“Lavorare per un progetto comune è già una vittoria. Io non credo che i cittadini umbri possano consentire a nessuno di usare l’Umbria come trofeo elettorale, da citare lunedì per fregarsene dal martedì nei prossimi cinque anni”. E’ quanto ha affermato da Narni il capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

Il Premier Conte: “qui in Umbria non si voterà per il governo, ma è in atto un esperimento interessante”

Il premier Conte ha affermato: “Qui in Umbria non si voterà per il governo, ma è in atto un esperimento interessante. Con la manovra economica cominciamo a perseguire alcuni obiettivi del nostro progetto politico”.

Valuta questo articolo