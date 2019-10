Regionali Umbria, ultimi giorni di campagna elettorale. Di Maio annuncia un evento di coalizione con Zingaretti, Conte e Speranza

24 Ottobre 2019 15:34

Regionali Umbria, Di Maio: “vogliamo spiegare nei dettagli questa manovra. Insieme, sicuramente, a Speranza e Zingaretti. Insieme a chi vorrà partecipare, anche Italia Viva se vorranno”

Mancano pochi giorni alle Regionali in Umbria e sarà un test importante per il Governo, per la coalizione Pd-M5S anche per replicare l’esperimento umbro in altre regioni (vedi la Calabria). “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo, per spiegare la manovra”., annuncia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’evento si terrà a Narni, alle 11, all’auditorium San Domenico. “Dobbiamo spiegare ai cittadini che questa Finanziaria mantiene le promesse: non aumenta l’Iva, abolisce il Superticket della sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbasserà da luglio il cuneo fiscale”. “Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – aggiunge- insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare. Anche Italia Viva, se vorrà”. “L’obiettivo dell’evento -spiega Di Maio- spiegare nei dettagli questa manovra, che mantiene la promessa di non aumentare l’Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale“.

