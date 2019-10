27 Ottobre 2019 18:00

Nardella: “oggi Renzi ha annunciato la sua lista in Toscana, tutti sono andati nel panico. Io no”

“Oggi Renzi ha annunciato la sua lista in Toscana, tutti sono andati nel panico. Io no, io non mi alzo ogni mattina chiedendomi cosa farà Renzi ma per dire cosa posso fare io per il Pd e cosa può fare il Pd”. E’ quanto ha affermato Dario Nardella parlando all’Assemblea dei sindaci del Partito Democratico.

