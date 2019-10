Elezioni Comunali Reggio Calabria, il movimento di De Magistris supporterà la candidatura a Sindaco di Saverio Pazzano

23 Ottobre 2019 18:01

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Saverio Pazzano candidato a sindaco

“Democrazia e autonomia” (Dema), il movimento politico fondato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, avra’ un proprio candidato a sindaco nelle elezioni comunali a Reggio Calabria, in programma nella prossima primavera. Si tratta di Saverio Pazzano, 40 anni, insegnante di lettere. Pazzano proviene dall’associazionismo cattolico, in particolare dallo scoutismo. Ha condotto percorsi di animazione di strada, animazione e progettazione di comunita’, insegnamento e formazione per docenti in Italia e all’estero. A Reggio Calabria ha partecipato alla nascita di varie realta’ di impegno sociale e di volontariato, tra cui Amnesty International, ed ha animato battaglie e percorsi di ricostruzione di comunita’, rivendicazione di diritti per il lavoroe promosso politiche per l’accoglienza e il welfare. Insieme allo stesso de Magistris, Pazzano sara’ presente ad un’iniziativa programmata da Dema per sabato prossimo, 26 ottobre, sul tema “Reggio e’ tornata. Da Sud tornare a essere citta'”.

