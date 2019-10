A Messina una fiaccolata per i due agenti uccisi a Trieste

23 Ottobre 2019 16:54

A Messina una fiaccolata in memoria dei due giovani agenti uccisi nella sparatoria a Trieste, corteo da Piazza Castronovo fino alla Questura

L’associazione “L’Italia è…”organizza per il giorno 4 novembre una fiaccolata i ricordo dei due agenti di Polizia Pierlugi Rotta e Matteo Demenego uccisi lo scorso mese a Trieste.

“Vogliamo far sentire la nostra vicinanza a tutti gli uomini che giornalmente con il loro impegno e sacrificio a rischio della propria vita, vigilano sulla sicurezza di noi cittadini operando con dotazioni carenti e vedendo il più delle volte vanificato il tentativo di assicurare i delinquenti alla giustizia a causa di leggi inique”.

La fiaccolata partirà alle ore 18,00 da piazza Castronovo per arrivare e concludersi in Via Placida davanti la sede della Questura di Messina, al termine verrà consegnato a S.E. il Prefetto un documento a sostegno delle forze di Polizia.

