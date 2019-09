Messina: trovato un ordigno della seconda guerra mondiale sulla Panoramica. Area off limits

23 Settembre 2019 18:52

Messina, trovato ordigno bellico in un cantiere sulla Panoramica: Forze dell’Ordine sul posto

Un proiettile d’artiglieria calibro 75mm, probabilmente risalente alla 2 guerra mondiale, è stato rinvenuto dagli operai di un cantiere sulla Panoramica a Messina. In contrada Calafato sono scattate le misure di sicurezza e sono già intervenuti gli Artificieri della Polizia. L’ area al momento è transennata, in attesa della rimozione dell’ordigno. Il proiettile verrà fatto brillare. Sul posto un presidio delle Forze dell’Ordine per la sorveglianza h24 dell’area di cantiere dove è avvenuto il ritrovamento.

Valuta questo articolo