7 Settembre 2019 13:00

Un bimbo di 6 anni è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitato dalla finestra della casa al primo piano di un condominio

Tragedia sfiorata a Bologna dove un bimbo di 6 anni èricoverato all’Ospedale Maggiore dopo essere precipitato dalla finestra della casa al primo piano di un condominio in via Panizza a Crevalcore nel Bolognese, dove vive insieme con la famiglia. A quanto si apprende il piccolo, che ha riportato una frattura cranica, non sarebbe in pericolo di vita.

Valuta questo articolo