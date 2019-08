Santelli sulla sanità calabrese: “paralizzata da Pd e cinque stelle. Situazione drammatica”

12 Agosto 2019 12:35

La nota dell’on Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria sulla sanità

“La situazione della sanità calabrese è drammatica e le colpe sono del Partito democratico, che ha nominato manager irresponsabili, e dei cinque stelle che, due mesi dopo l’occupazione militare del settore, non ha fatto niente“. Lo afferma l’on Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria.

“Basti pensare all’Asp di Cosenza dove si sono avvicendati 7 manager in 8 mesi, capaci solo di predisporre delibere di promozione l’ultimo giorno del loro mandato. Dove sono i manager indicati dal Governo dopo l’approvazione del disastroso decreto Calabria?. Medici e pazienti sono abbandonati a loro stessi – dice Santelli – mentre va in onda un gioco di potere senza precedenti. Hanno annunciato l’arrivo dei nuovi manager da due mesi ma non riescono a mettere ordine in nessun modo. Bisognava affrontare l’emergenza estiva con nuovi medici ma non è arrivata nessuna novità. Siamo precipitati ulteriormente – conclude Santelli – grazie alle scelte assurde compiute prima dalla giunta Oliverio e poi dalle negligenze dei cinquestelle”.

