Reggio Calabria: stasera a Roccaforte del Greco il quinto appuntamento con Palearìza

11 Agosto 2019 16:45

Cornice dell’evento musicale sarà dunque il borgo in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell’Area grecanica, in un entroterra che combatte quotidianamente il dramma dello spopolamento anche attraverso iniziative storicizzate come il Palearìza

Quinto appuntamento del festival Palearìza quello di stasera a Roccaforte del Greco dove andrà in scena lo spettacolo di Alessandro Santacaterina chitarrista e polistrumentista calabrese, definito da Eugenio Bennato la prima chitarra battente della nuova generazione. Con lui anche Rashimi V. Bhatt e Khan, un duo di eccellenza, due maestri indiani che vi faranno viaggiare nell’affascinate mondo dell’antica tradizione musicale orientale. Cornice dell’evento musicale sarà dunque il borgo di Roccaforte del Greco, nel cuore dell’Area grecanica, in un entroterra che combatte quotidianamente il dramma dello spopolamento anche attraverso iniziative storicizzate come il Palearìza, proprio come spiega Domenico Penna sindaco di Roccaforte e presidente del Gal Area grecanica soggetto promotore ed organizzatore del Festival. “Iniziative storicizzate come il palearìza – dice Penna – hanno il pregio di accendere i riflettori su realtà periferiche come le nostre che combattono quotidianamente col dramma dello spopolamento e con problemi logistici legati per lo più alle infrastrutture viarie. Iniziative storicizzate divenute negli anni come il Palerarìza un vero e proprio brand, un marcatore d’area, un segno distintivo di musica d’estate nelle nostre terre alte d’Aspromonte, conservano un’importanza vitale, in contesti dove realizzare qualsiasi iniziativa di livello diventa impresa ardua. Ci riusciamo ogni anno – conclude Penna – con enormi sforzi in termini economici e di impegno personale, per questo e per molto altro, la nostra soddisfazione nel vedere accendere le luci della ribalta musicale nel nostro borgo, è certamente doppia”.

Valuta questo articolo