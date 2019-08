Reggina, in che condizioni è German Denis? I gol e gli highlights dell’ultima annata del Tanque [VIDEO]

26 Agosto 2019 14:29

German Denis è pronto a sbarcare a Reggio Calabria per rafforzare la rosa della Reggina e tentare l’assalto al vertice della Serie C

I tifosi della Reggina stanno attendendo con ansia di poter accogliere al Granillo il bomber German Denis. Il Tanque, nonostante i sui 38 anni, ha mandato in visibilio i supporters amaranto dal momento dell’annuncio del suo arrivo ed ora sale l’attesa per vederlo in campo, magari al fianco di Reginaldo. Domani il calciatore argentino dovrebbe sbarcare in riva allo Stretto, pronto ad unirsi al gruppo di Mimmo Toscano per tentare l’assalto alla Serie B. Da più parti ci si domanda quali siano le condizioni attuali di Denis, in attesa di vederlo all’opera ecco un video con i gol messi a segno dal centravanti nell’ultima annata con la maglia dei peruviani dell’Universitario, sembra proprio che il Tanque non abbia perso lo smalto d’un tempo.

