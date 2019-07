Giallo a Pisa: uomo trovato morto in auto, aveva un coltello conficcato nel petto

21 Luglio 2019 18:09

Pisa, uomo trovato morto in auto: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di una Nissa Qashqai a Pisa. Il 41enne aveva un coltello da cucina conficcato nel petto e sono in corso le indagini della polizia per capire se sia trattato di omicidio o suicidio. L’auto è stata trovata nei pressi della zona industriale stamattina da un passante, che ha prontamente allertato le Forze dell’Ordine. L’uomo era originario di Cascina e faceva l’operaio: dalle prime indiscrezioni sembrerebbe svolgesse una vita normale. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale, dove, su disposizione del pm, verrà eseguita l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Nella zona in cui è stata trovata l’auto, da una prima visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, non sono stati rilevati movimenti sospetti.

Valuta questo articolo