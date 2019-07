Aperto al traffico il nuovo svincolo di Cirò Marina lungo la SS106

10 Luglio 2019 21:02

Aperto al traffico il nuovo svincolo di Cirò Marina lungo la statale 106 ‘jonica’ in provincia di Crotone

Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ha aperto al traffico il nuovo svincolo lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ a Ciro’ Marina in provincia di Crotone. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese, il Commissario Straordinario del Comune di Ciro’ Francesco Zito, il Commissario Straordinario Gianfranco Ielo e per Anas, Il Responsabile Coordinamento Territoriale Calabria Giuseppe Ferrara, il Responsabile Area Compartimentale Marco Moladori e il Direttore dei Lavori Vincenzo De Sarro. L`opera realizzata da Anas diventa di fondamentale importanza per i pendolari, turisti e abitanti che nel periodo estivo raggiungono circa i 40.000, infatti, permetterà l’accessibilità a Cirò Marina senza il condizionamento del passaggio a livello per l’attraversamento della linea ferroviaria supplendo alle criticità presenti in misura maggiore nei mesi estivi a causa dell’incremento dei flussi veicolari. Le opere di maggiore rilevanza realizzate nell’ambito dello svincolo sono state, la rotatoria di diametro esterno pari a 40,00 mt lungo la statale 106 “Jonica” in prossimità del km 278,400, l’impalcato a struttura mista a tre luci, una rotatoria a valle dell’impalcato per l’inserimento veicolare in sicurezza sulla SP n.5 dell’Amministrazione provinciale di Crotone. Tra le rotatorie e l’impalcato sono stati realizzati due tratti in rilevato i cui corpi stradali presentano dei muri in terra rinforzata che si inseriscono al meglio nell’ambiente circostante. L’opera che oggi è a disposizione del territorio è stata realizzata da Anas in piena sinergia ed in collaborazione con gli enti Territoriali.

