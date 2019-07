Reggio Calabria, scoperta piazzola per la coltivazione di canapa indiana: era nascosta nella fitta vegetazione

15 Luglio 2019 11:28

Reggio Calabria: controlli dei Carabinieri, rinvenuta coltivazione di canapa indiana

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto nello scorso fine settimana dalla compagnia Carabinieri di Palmi, sono state controllate 309 persone, 183 mezzi ed eseguite 5 perquisizioni. In particolare, in un’area demaniale di contrada Maldonato di Cosoleto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto dei colleghi cacciatori di Vibo, hanno rinvenuto occultata all’interno della fitta vegetazione, una piazzola adibita a coltivazione di canapa indiana, composta da oltre 250 piante, tutte già con infiorescenze e di altezza compresa tra i 100 ed i 200 centimetri. Lo stupefacente trovato, previo campionamento, è stato distrutto il loco così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Inoltre, i carabinieri della sezione radiomobile di Palmi, hanno deferito in stato di libertà un 39enne, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, accusato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L’uomo, all’esito del controllo non è stato trovato in casa bensì è stato sorpreso presso l’abitazione dei genitori. Il mese scorso, l’uomo è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, irrogata dal Tribunale di Reggio Calabria poiché ritenuto soggetto socialmente pericoloso e responsabile dei reati di coltivazione di sostanza stupefacente, simulazione di reato, ingiuria, minaccia e molestie.

Valuta questo articolo