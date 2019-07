Reggina: campagna abbonamenti aperta in Tribuna Est [INFO e DETTAGLI]

30 Luglio 2019 21:44

Reggina: al via la campagna abbonamenti in Tribuna Est. I “vecchi” abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione dal 31 luglio al 3 agosto

Questa vita la dedico a te– Al via la campagna abbonamenti in Tribuna Est. I “vecchi” abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione dal 31 luglio al 3 agosto e dovranno presentarsi presso la biglietteria di Piazza Duomo muniti dell’abbonamento della scorsa stagione e documento d’identità. Terminata questa prima fase, i “nuovi” abbonati potranno sottoscrivere la tessera per la stagione 2019/20, esibendo il documento d’identità.

La società precisa che nel caso in cui la Tribuna Est o parte di essa dovesse presentare problematiche infrastrutturali o essere interessata da lavori di manutenzione, si provvederà ad assegnare un posto equivalente nello stesso settore oppure un posto migliorativo in Tribuna Ovest.

Di seguito giorni e orari di vendita biglietteria a Piazza Duomo:

Mercoledì 31 luglio dalle ore 16 alle 20

da giovedì 1 a sabato 3 agosto dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

