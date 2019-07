Previsioni Meteo, temperature in aumento: super caldo nei prossimi giorni al Sud, nuova ondata di calore in arrivo

2 Luglio 2019 16:40

Previsioni Meteo: il caldo aumenterà per tutta la settimana soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e Lunedì 8 Luglio, quando le temperature raggiungeranno i +40°C in Calabria e Sicilia

Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia. Per quanto riguarda il Sud le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono tendenti al caldo: domani, Mercoledì 3 Luglio, nel Mezzogiorno avremo temperature elevate, arrivando a sfiorare i +40°C, soprattutto in Sicilia. Anche tra Puglia e Basilicata jonica la colonnina di mercurio arriverà a un passo dai +40°C. Il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e Lunedì 8 Luglio, quando le temperature supereranno +40°C in Calabria e Sicilia. La prossima settimana, invece, sarà una vera e propria perturbazione (di origine atlantica) ad attraversare l’Italia da nord/ovest verso sud/est, determinando da Martedì 9 in poi un brusco calo delle temperature in tutto il Paese con fenomeni di maltempo, piogge e temporali (per la prima volta dopo molto tempo) anche al Centro/Sud.

