‘Ndrangheta, un collaboratore: “sembrava un summit no una cena elettorale”

31 Luglio 2019 18:04

“Sembrava un summit, non sembrava una riunione elettorale…”. Cosi’ il collaboratore Enrico De Rosa, interrogato il 20 ottobre 2014 dal pm della Dda di Reggio Calabria Stefano Musolino, commenta una cena organizzata dal consigliere regionale Alessandro Nicolo’. “A Saline, in un agriturismo – racconta De Rosa – Alessandro fece una cena, Alessandro Nicolo’, dove c’era anche Demetrio Berna, c’eravamo io e c’era Ferlito, e c’erano tutti i ragazzi della cosca… tutti i Presto, una cosa incredibile… Sembrava un summit, non sembrava una riunione elettorale“.

