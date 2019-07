La Libia valuta il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione

4 Luglio 2019 15:50

Le parole del ministro dell’Interno Fathi Bashagha

Il governo libico del premier Fayez al Sarraj “dopo il massacro a Tajoura sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perche’ la loro sicurezza non puo’ essere garantita“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer.

