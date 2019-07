Giardini Naxos: al via la 24ª edizione del Festival del Film per Ragazzi

9 Luglio 2019 15:22

Il Festival rappresenta un consolidato appuntamento a Giardini Naxos, che mira a educare le giovani generazioni ad una fruizione consapevole del cinema e degli strumenti audiovisivi

E’ tutto pronto per la 24esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (Messina), che si svolgerà, come di consueto, all’interno dell’arena Don Bosco dal 20 al 27 luglio.

Il Festival, la cui direzione artistica è affidata a Ignazio Vasta, infatti, rappresenta ormai un consolidato momento propositivo che mira a educare le giovani generazioni ad una fruizione consapevole del cinema e degli strumenti audiovisivi, non solo quale rilevante aspetto pedagogico, ma anche come elemento primario per i processi formativi.

Anche quest’anno il programma del Festival è ricco di pellicole che hanno caratterizzato la stagione cinematografica appena conclusa e che hanno appassionato grandi e bambini.

La serata inaugurale di sabato 20 luglio sarà aperta dal film Mia e il leone bianco: la pellicola diretta da Gilles de Maistre, vede protagonista la giovane Mia (Daniah De Villiers). Quando era solo una bambina ha stretto una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica.

Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all’altro.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da mons. Salvatore Cingari, il Comitato organizzatore è coordinato da Antonio Marcianò,con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Circolo Don Bosco e Salvatore Quasimodo, il Consultorio La Famiglia, con l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia ed il patrocinio della Città Metropolitana di Messina.

Hanno collaborato alla scelta dei film gli alunni degli Istituti Scolastici Comprensivi di Giardini Naxos e Taormina, diretti rispettivamente dalle Dirigenti Maria Concetta D’Amico e Carla Santoro.

Il programma completo della manifestazione

GIARDINI NAXOS / Oratorio don Bosco ore 21.00

20 luglio: Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre Francia/Sudafrica/Germania 2018

21 luglio: Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall Usa 2018

22 luglio: Gli Incredibili 2 diBrad Bird, Usa 2018

23 luglio: La mia vita da zucchina di Claude Barras, Francia 2016

24 luglio: Zanna Bianca di Alexandre Espigares, Francia/Lussemburgo/Usa 2017

25 luglio: La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò, Italia 1998

26 luglio: Ralph spacca Internet di Phil Johnston, Rich Moore, Usa 2018

27 luglio: Serata degli ospiti e premiazioni

Dumbo di Tim Burton, Usa 2019

Programma della prima serata:

19.30-20.30 Tesseramento

20.30 Animazione

21.00 Inizio Proiezione

