Estate, pienone a Capo d’Orlando: “Cartello estivo di qualità anche senza grandi nomi”

8 Luglio 2019 14:30

Il sindaco di Capo d’Orlando: “Presenze turistiche in linea con l’anno scorso, cartellone estivo di qualità anche senza grandi nomi”

Capo d’Orlando si è appena messa alle spalle un fine settimana che ha fatto registrare il pienone in spiaggia e con i ritrovi e le attività di ristorazione presi d’assalto. A fare da richiamo anche il raduno delle Ferrari più belle di Sicilia accompagnato dall’applaudita esibizione degli allievi dell’Accademia della Musica.

“La forza attrattiva di Capo d’Orlando si mantiene solida negli anni–commenta il Sindaco Franco Ingrillì, che proprio su questo argomento ha rilasciato stamattina una intervista al Tg3 Sicilia– l’inizio della stagione è confortante quanto a presenze che sono in linea rispetto a quelle dell’anno scorso e tutto questo grazie a quanti ogni giorno si spendono in silenzio per far risaltare le caratteristiche della nostra città, dalla spiaggia accogliente alla vitalità commerciale. Su questa strada vogliamo proseguire, a per assicurare servizi di livello a visitatori e residenti – prosegue il Sindaco. Così, stiamo lavorando per presentare un cartellone di spettacoli estivi di qualità, secondo la tradizione di Capo d’Orlando, anche senza grandi nomi. Puntiamo sul cabaret, sul teatro, sulla musica e sulle iniziative proposte dalle associazioni che riescono a coniugare coinvolgimento e riscoperta del territorio in tutte le sue sfaccettature – conclude il Sindaco Ingrillì. In questa estate mettiamo volutamente da parte i grandi nomi, sia sulla scorta dell’esperienza maturata la scorsa stagione, sia perché vogliamo continuare a garantire un livello elevato di servizi a quanti verranno a trascorrere le loro vacanze a Capo d’Orlando”.

Valuta questo articolo