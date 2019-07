Arpacal: il direttore generale Pappaterra in visita al Dipartimento di Reggio Calabria

11 Luglio 2019 14:05

Il Direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra, oggi si è recato nella sede del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria

Nuova tappa nel percorso di “reciproca conoscenza” con il personale dell’Agenzia per il Direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, che oggi si è recato nella sede del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, diretto dalla dr.ssa Giovanna Belmusto. Nella sede reggina dell’Arpacal, nel quartiere Gallico, Pappaterra, prima di incontrare tutti i dipendenti, ha visitato gli uffici, servizi e laboratori. Nel fare gli onori di casa, la dr.ssa Belmusto ha proposto alcune questioni, come quella del personale e della sede dipartimentale, sulle quali porre particolare attenzione.

Come già avvenuto nei dipartimenti di Cosenza e Catanzaro, anche a Reggio il direttore generale si è presentato anche ricordando la sua storia personale già connessa a quella dell’Agenzia essendone stato, in qualità di assessore regionale al ramo nel 1999, il legislatore che ha contribuito alla nascita dell’Arpacal. Pappaterra, inoltre, ha illustrato le principali linee guida che intende perseguire con il sostegno di tutto il personale: consolidare la presenza dell’Agenzia nel tessuto regionale e ribadirne il ruolo nel Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente. Proprio martedì scorso, infatti, il direttore generale ha partecipato alla prima riunione del Consiglio SNPA. Gli incontri proseguiranno nella prossima settimana con il Dipartimento di Vibo Valentia, poi a Crotone per il Dipartimento provinciale ed il Centro regionale Strategia Marina, ed infine a Catanzaro per il Centro funzionale Multirischi.

