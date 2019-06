Reggio Calabria: 3° Raduno Metropolitano delle Pro Loco reggine a Caulonia

18 Giugno 2019 10:29

Continua senza sosta il percorso tracciato dalle Pro Loco Unpli Metropolitane di Reggio Calabria che si sono date appuntamento al 3° Raduno presso il Santuario Mariano della Madonna dello Scoglio di Placanica e nell’antico Borgo di Caulonia Domenica 23 Giugno 2019 intitolato “Radici forti e solide”. Una forza, quella delle Pro Loco, che suscita molto apprezzamento per la loro opera di promozione dei territori e la diffusione delle radici cristiane e mariane insite nella tradizione popolare e religiosa. Dopo il successo del Raduno svolto a Luglio del 2018 presso il Santuario di Polsi, con la compartecipazione dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Domenica 23 Giugno le Pro Loco Metropolitane Unpli si sono date appuntamento a rendere omaggio alla Madonna dello Scoglio di Placanica e successivamente si sposteranno presso lo splendido borgo di Caulonia per continuare con la giornata che sarà ricca di momenti allietanti. Anche quest’anno le Pro Loco di tutta la Regione si ritroveranno per una giornata all’insegna dell’unione e della convivialità e ciò rende l’UNPLI, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, la massima aggregazione di associazioni italiana che può unire i territori sotto l’aspetto della promozione turistica. Il Presidente delle Pro Loco di Caulonia Agnese Panetta, ha da subito accettato l’incarico di ospitare il Raduno Metropolitano nel borgo ringraziando “il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Unpli di Reggio Calabria e l’intera Assemblea per aver individuato la città di Caulonia come centro nevralgico regionale della promozione turistica. Continua Il Presidente Panetta: “questo ripaga tutti gli sforzi che come Pro Loco di Caulonia stiamo sopportando per dare un significativo contributo alla crescita sociale e civile del territorio”. Un momento di riflessione anche del Presidente Provinciale delle Pro Loco Metropolitane di Reggio Calabria Giuseppina Ierace la quale, ringraziando tutte le Pro Loco associate reggine per la loro pronta disponibilità afferma: “…dopo tre anni di Presidenza Provinciale, ritengo di poter essere soddisfatta dei risultati che stiamo raggiungendo. Le Pro Loco reggine, con la loro energia e organizzazione, si candidano a segnare un nuovo momento di rinascita per tutto il settore turistico regionale. Il 3° Raduno delle Pro Loco Metropolitane segnerà uno spartiacque tra il modo di intendere le manifestazioni: fede mariana quindi tradizioni religiose, cammini di fede e promozione del territorio, aggregazione sociale e divertimento, arte culinaria e musica popolare. Portare avanti questi momenti di condivisione rafforza ancora di più la consapevolezza di poter osare a cambiare radicalmente le sorti dei nostri territori e come Pro Loco abbiamo il dovere di non tirarci indietro”.

PROGRAMMA DEL 3° RADUNO:

Domenica 23 Giugno 2019

ore 09.00: apertura stand delle Pro Loco presso il borgo di Caulonia

ore 11.00: Santa Messa al Santuario della Madonna dello Scoglio di Placanica celebrata da S.E. Monsignor Oliva

Ore 13.00: pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Ore 15.00: 3° Raduno Metropolitano delle Pro Loco Reggine

Ore 17.00: Saluti istituzionali e dibattito sulla promozione dei territori a piazza Mese-Caulonia

A seguire : momento di aggregazione folklorica con il socio onorario della Pro Loco di Caulonia Mimmo Cavallaro

Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 saranno curate le visite guidate dell’antico Borgo di Caulonia a cura dei soci della Pro Loco di Caulonia.

P.s. il trenino turistico farà la spola da Caulonia Marina all’antico Borgo di Caulonia dove si intratterrà il Raduno.

