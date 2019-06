Reggio Calabria: importante avviso sulla raccolta differenziata [INFO e DETTAGLI]

12 Giugno 2019 18:10

Reggio Calabria: importante avviso per gli abitanti dell’area 1 sulla raccolta differenziata, ecco i dettagli

Avviso dell’Avr per gli abitanti dell’area 1 di Reggio Calabria: Centro Storico, Tremulini- Eremo – Pineta Zerbi, Santa Caterina – San Brunello, Gallico e Catona. L’Avr avvisa i cittadini che, per effetto del rallentamento nei conferimenti in impianto dei rifiuti indifferenziati, solo per questa sera non verrà effettuato il servizio di raccolta della frazione indifferenziata per le zone del Centro Storico, Tremulini – Eremo – Pineta Zerbi, Santa Caterina – San Brunello, Gallico E Catona. Si invitano pertanto a non esporre i mastelli. La raccolta verrà recuperata il prima possibile. “Si rassicura che questa azienda -scrive l’Avr- in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione. Potrebbero verificarsi dei ritardi anche in altre raccolte, che saranno prontamente recuperati. Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.

Valuta questo articolo