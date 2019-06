7 Giugno 2019 08:31

Reggio Calabria: iniziativa di solidarietà denominata “un cuore in tour per Giuseppe”, viaggio in memoria dell’appuntato scelto Qs Giuseppe Bucolo”

Ad un anno dalla prematura scomparsa dell’Appuntato Scelto QS della Guardia di Finanza Bucoolo Giuseppe, il collega Vice Brigadiere Battelli Daniele, appassionato di sport, ha promosso l’iniziativa – patrocinata dal Comando Generale del Corpo – denominata “UN CUORE IN TOUR PER GIUSEPPE”, con l’intento di ricordare l’appartenente al Corpo scomparso e promuovere l’importanza dell’attività sportiva quale mezzo di prevenzione dell’infarto e delle altre malattie cardiovascolari.

Il viaggio effettuato in solitaria dallo stesso Vice Brigadiere Battelli Daniele – che attraversa tutta l’Italia, per 1400 Km, con una bicicletta gravel appositamente attrezzata per il cicloturismo – prevede circa 8 tappe, con partenza da Milano (dove Bucoolo prestava servizio) e termine a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), suo paese di origine. Si conclude oggi la penultima tappa del tour, con arrivo a Reggio Calabria, ove il sovrintendente effettuerà una breve sosta nel centro cittadino, accolto da una rappresentanza di personale del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, unitamente ad amici, colleghi ed altri cicloamatori.

