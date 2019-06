Reggio Calabria: Amici del Museo e fai parlano della via Popilia

25 Giugno 2019 09:36

“La Via AnniaPopilia in Calabria – Rilievo e Ricostruzione”, è questo il tema dell’incontro con l’arch. Vincenzo Spanò che ha dedicato lunghi anni di studio a questa antica strada consolare romana che congiungeva Capua a Reggio. Egli ha ricostruito il tracciato di questo importante asse viario dallo Stretto al confine nord della Calabria con un attento studio delle fonti storiche e documentali ed un costante confronto di queste con il territorio e la geografia dei luoghi che ben conosce avendone percorso ed esplorato a piedi l’itinerario. Frutto di questo meticoloso lavoro è stata la poderosa ed accurata pubblicazione edita per i tipi di Laruffa Editore, nella quale, grazie ad una documentata ed accurata narrazione ed un importante apparato iconografico, il lettore viene accompagnato alla scoperta della più antica ed importante strada della nostra Regione. L’Associazione ‘Amici del Museo’ e la Delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano di Reggio Calabria sono lieti di invitare i cittadini all’incontro che si terrà giovedì 27 giugno 2019 alle ore 17,00 presso la Sala ‘D. Spanò Bolani’ della Biblioteca Civica – via Demetrio Tripepi – Reggio Calabria.

