Reddito di Cittadinanza: ecco le novità, si allarga la platea dei beneficiari [DETTAGLI]

29 Giugno 2019 16:18

M5S: “ampliati i casi in cui si potrà richiedere l’Isee corrente permettendo così l’accesso al Reddito di Cittadinanza anche a quei cittadini che, seppure in condizioni di necessità, erano rimasti inizialmente esclusi”

“Con una norma inserita nel Decreto Crescita, approvato in via definitiva dal Senato questa settimana, sono stati ampliati i casi in cui si potrà richiedere l’Isee corrente permettendo così l’accesso al Reddito di Cittadinanza anche a quei cittadini che, seppure in condizioni di necessità, erano rimasti inizialmente esclusi”. Così in una nota i senatori del M5S in Commissione Lavoro. “Questo consentirà a chi ha lavorato nel 2017, rimanendo in seguito disoccupato, di ottenere il beneficio. – proseguono i parlamentari – Una misura importante che si muove nel solco di un provvedimento che per la prima volta in Italia ha messo al centro quelle persone che la vecchia politica aveva dimenticato, garantendo loro la possibilità di avviare un percorso di formazione e riqualificazione con l’obiettivo di trovare un lavoro”.

