Tragedia a Nettuno, bimbo di due anni affoga in piccolo stagno

8 Giugno 2019 14:42

Tragedia a Nettuno, dove un bimbo di appena due anni è affogato in un piccolo stagno all’interno di una proprietà privata. A trovarlo, intorno alle 8 di questa mattina, è stata la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimare il piccolo, che aveva compiuto due anni a maggio scorso, ma non c’è stato nulla da fare. Su quanto avvenuto stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Anzio, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente. Una disgrazia che si sarebbe consumata in pochi minuti: il bimbo sarebbe infatti finito nel vascone che si trova nel giardino dell’abitazione di famiglia, sfuggendo al controllo dei genitori, entrambi italiani.

(AdnKronos)

