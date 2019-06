Messina, Zuccarello vs Minutoli. L’assessore risponde all’ex consigliere: “Sono a posto con il mio operato, stanziati 300 mila euro per Villa Mazzini”

22 Giugno 2019 20:45

Messina, l’assessore Minutoli risponde all’ex consigliere comunale: “Anche quando il tuttologo Zuccarello era consigliere esistevano gli stessi problemi. Io sto facendo il possibile“

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore Minutoli in merito alla richiesta di dimissioni avanzata dall’ex consigliere comunale Zuccarello. Con una nota “di fuoco” , stamattina il presidente di Missione Messina punta il dito contro il sindaco e la sua giunta, chiedendo al primo cittadino (che è tornato a fare blitz in città) di mandare a casa gli “assessori incapaci”. Nel mirino di Zuccarello è finito l’assessore Minutoli, che secondo l’ex consigliere comunale, è l’unico responsabile della situazione di degrado in cui versano le aree a verde della città.

“Sono ben coalizzati. Sono a posto con il mio operato– ha scritto l’assessore su fb, commentando la nota di Zuccarello-Sto facendo il possibile, in un sistema male gestito da decenni. Anche quando il tuttologo Zuccarello era consigliere comunale esistevano gli stessi problemi. A differenza sua noi stiamo attuando dei correttivi man mano che “scopriamo” situazioni, note anche allo stesso Zuccarello. Si facesse un viaggetto a Roma, dove sa come distrarsi non pensando alle mie 14 ore giornaliere trascorse in Assessorato“.

Minutoli: “300 mila euro per riqualificare Villa Mazzini”

All’assessore, che abbiamo contattato telefonicamente, abbiamo chiesto a che punto sono i lavori per il recupero delle aree verdi della città. Per alcune di esse l’Amministrazione comunale ha già predisposto un bando per l’affido in gestione ai privati. L’assessore fa il punto della situazione, in particolare per Villa Mazzini e la Villetta Quasimodo. Ecco cosa ci ha risposto Minutoli:

“Che Villa Mazzini fosse stata abbandonata da tanti anni era sotto gli occhi di tutti, abbiamo stanziato le somme per realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ripristinare la fontanella, qualche mattonella che creava pericoli e gli avvallamenti di alberi le cui radici avevano sollevato la pavimentazione. Inoltre, con un nuovo appalto abbiamo predisposto l’affidamento della piscina della Villa alla stessa ditta che si è aggiudicata la cura e la gestione delle specie all’interno dell’acquario. Una volta affidata la gara, la ditta ha eseguito gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della vasca. Per Villa Mazzini e la villetta Quasimodo il Comune ha stanziato i 300 mila euro del peg 2019-2021. Tuttavia abbiamo accertato che Villa Quasimodo è già oggetto di un altro progetto, rimasto chiuso nei cassetti del Comune: il progetto riguardava anche la mobilità della polizia municipale. Pertanto abbiamo scorporato Villa Quasimodo da queste somme, dando mandato al dirigente di impegnare tutti i 300 mila euro per la riqualificazione di Villa Mazzini. Spero di avere un progetto di massima entro le prossime settimane per consentire tutte le procedure burocratiche e l’affidamento della gara a seguito dell’espletamento della stessa”.

