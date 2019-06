Messina, Forza Italia: inaugurata la segreteria politica di Siracusano, Calderone e Zante

23 Giugno 2019 10:50

Inaugurata a Messina la segreteria politica di Siracusano, Calderone e Zante (FI): “Saremo un punto di riferimento al servizio del territorio”

Ieri presso la sede di Via Felice Bisazza a Messina è stata inaugurata la segreteria politica degli onorevoli Matilde Siracusano e Tommaso Calderone e del consigliere comunale Dario Ugo Zante. Per l’occasione sono intervenuti i commissari di Forza Italia a Messina, Pippo Trischitta e Sacha Cardile, il deputato alla Camera, on. Francesco Cannizzaro e telefonicamente, la neo coordinatrice nazionale di Forza Italia on. Mara Carfagna, la quale si è complimentata per la pregevole iniziativa, sottolineando la necessità di “rivitalizzare le nostre migliori energie per rioccupare lo spazio che un partito liberale come Forza Italia deve avere nel panorama politico”.

“Una casa comune che possa essere un punto di riferimento per le istanze del territorio – affermano in sinergia Siracusano, Calderone e Zante. Non vogliamo essere un comitato elettorale. Con la logica di squadra e l’interlocuzione diretta tra i livelli Istituzionali, vogliamo essere una certezza per i messinesi. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per dar voce ai nostri concittadini”.

