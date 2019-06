Messina: i Balocchi di Sasà Neri protagonisti all’Art Voice Music del Salento

6 Giugno 2019 12:24

All’Art Voice Music del Salento l’esibizione della Compagnia dei Balocchi di Messina: il regista Sasà Neri è stato chiamato a partecipare alle giurie composte da professionisti del settore

Occasione speciale per la Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri quella di sabato 15 giugno, giornata nella quale i performer messinesi si esibiranno nell’Art Voice Music, il 2° congresso internazionale della Voce e della Musica che si terrà dal 12 al 16 giugno a Torre dell’Orso (Lecce).

Art Voice Music è il congresso dedicato a cantanti, attori, performer, logopedisti e doppiatori ed è un’opportunità privilegiata per artisti ed ensemble artistici di tutta Italia di farsi conoscere dai maggiori esperti del settore. L’intenso programma della manifestazione comprende, tra l’altro, la lezione magistrale del Maestro Peppe Vessicchio, la partecipazione del vocal trainer Fabio Lazzara e l’intervento dello special guest Fabio Canino.

Ad accompagnare i Balocchi anche alcuni giovani artisti del Laboratorio multidisciplinare del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gottosfociato nello spettacolo “D’Artagnan e i Tre Moschettieri”.

Ma non è tutto. Se nella serata di sabato 15 i Balocchi presenteranno ad un pubblico di addetti ai lavori due mash-up tratti dai diversi musical portati in scena in questi anni, nella mattina della stessa giornata, dalle ore 9:15 alle ore 11 circa, Sasà Neri sarà uno dei partecipanti alla tavola rotonda tenuta dai professionisti che prenderanno anche parte alle Giurie.

