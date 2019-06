18 Giugno 2019 17:32

Sono quattro i Santi ai quali gli studenti che si accingono ad affrontare la maturità possono rivolgersi

Ultime ore di studio, ripasso con libri e internet per gli studenti in procinto di affrontare l’esame di maturità 2019. Ma se questo non basta i maturandi possono “rivolgersi” a quattro Santi: San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, San Luigi Gonzaga, Sant’Espedito di Melitene e San Giuseppe da Copertino.

Valuta questo articolo