Maxi incidente in autostrada ad Ostellato: 12 chilometri di coda sotto un sole cocente, bambini trasportati in ospedale

30 Giugno 2019 11:48

Maxi incidente in autostrada ad Ostellato: coinvolte otto vetture, non ci sarebbero feriti gravi anche se alcune persone sono state condotte al nosocomio

Ultimo giorno di giugno con un maxi tamponamento sulla Ferrara-mare. Un’auto ha frenato di colpo, quella subito dopo non è riuscita ad evitarla e le altre sei le sono andate addosso. Sette le persone ferite. A causa del sinistro si è verificata una coda lunga 12 chilometri sotto un sole cocente: ci sono stati malori per il caldo e alcune persone, tra cui 5 bambini, sono state trasportate all’ospedale del Delta per precauzione. Intanto una corsia è stata riaperte poco fa e la coda è in fase smaltimento.

