Vibo Valentia: denunciati due giovani per il danneggiamento di un’auto

11 Maggio 2019 23:00

Vibo Valentia: denunciati in stato di libertà due giovani del posto, uno dei 25 anni e l’altro di appena 18 anni, per il reato di danneggiamento di un’autovettura

Continua il minuzioso controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Francica i quali hanno denunciato in stato di libertà due giovani del posto, uno dei 25 anni (già noto alle forze dell’ordine) e l’altro di appena 18 (incensurato), per il reato di danneggiamento di un’autovettura. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi di un bar ubicato sul corso principale di Francica dove la notte prima i due avevano compiuto degli atti vandalici. In particolare, senza alcun movente, hanno danneggiato l’auto di proprietà di una donna. Identificati dai Carabinieri, i due sono stati denunciati rispettivamente alla Procura di Vibo e a quella dei minorenni. Sempre i Carabinieri di Francica hanno deferito in stato di libertà altre due persone fermate nel centro abitato di Francica nell’ambito di un normale posto di controllo. A bordo dell’auto sulla quale viaggiavano, al termine delle operazioni di perquisizione, è stato rinvenuto all’interno del cofanetto portaoggetti laterale un coltello serramanico di genere vietato.

