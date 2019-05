Sicilia: le mani dei clan di Cosa Nostra su Nebrodi e Madonie, 12 arresti

30 Maggio 2019 06:42

Gli arrestati sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto di Cosa Nostra

I finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, in collaborazione con lo S.C.I.C.O. – Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia -, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari -, stanno eseguendo 12 misure cautelari.

Gli arrestati, alcuni appartenenti e altri fiancheggiatori di Cosa Nostra, sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto dell’associazione mafiosa, ricevendo anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole riconducibili a membri di “Cosa Nostra”. Disposto il sequestro di immobili, aziende, beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 7 milioni di euro.

Valuta questo articolo