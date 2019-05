7 Maggio 2019 18:20

Reddito di Cittadinanza, Salvini: “in queste settimane ho girato Sicilia, Campania, Calabria e la gente non mi chiede assistenza o elemosina ma lavoro”

Al Sud “non vogliono elemosina, reddito a caso, ma lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a Concorezzo (Monza-Brianza). “In queste settimane ho girato Sicilia, Campania, Calabria, sarò in Puglia e anche lì la gente non mi chiede assistenza o elemosina. Ci sono tanti ragazzi, lavoratori, imprenditori che non vogliono l’elemosina, reddito a caso, ma vogliono il diritto al lavoro e alla sicurezza. E su questo noi stiamo facendo l’impossibile”.

(AdnKronos)

