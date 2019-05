16 Maggio 2019 16:32

Le parole del vicepremier Matteo Salvini sul Governo

“A me spiace perche’ gli insulti delle opposizioni, di Renzi, di Zingaretti, gli attacchi della Boldrini ci stanno, ma gli insulti quotidiani di Grillo e degli alleati mi spiacciono perche’ io sono fedele, mantengo la parola“. Lo ha detto a Potenza il vicepremier Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti. “Lavoriamo insieme da quasi un anno e – ha aggiunto il leader della Lega – non capisco perche’ per Grillo e Di Maio io sia diventato il male assoluto“.

