Calabria: rintracciati e salvati tre escursionisti, si erano persi a causa della fitta nebbia

19 Maggio 2019 19:51

Calabria: dopo ore di ricerche sono stati rintracciati e tratti in salvo tre uomini che, partiti stamattina dalla Diga del Metramo, per un’escursione domenicale, non sono riusciti a far ritorno a causa della fitta nebbia

Oggi pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Mammola e della Stazione Carabinieri di Galatro, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Calabria, all’esito di ininterrotte ricerche, sono riusciti a localizzare e trarre in salvo, in frazione di Prateria di San Pietro di Caridà, tre uomini che, partiti stamattina dalla Diga del Metramo, in località Castagnara di Galatro, per un’escursione domenicale, non sono riusciti a far ritorno a causa delle condizioni di scarsa visibilità dovute alla presenza di nebbia fitta. I tre, infatti, dopo aver percorso invano circa 4 km a piedi tra la fitta vegetazione, hanno deciso di chiedere aiuto contattando l’utenza di pronto intervento “112” dei Carabinieri; avviate tempestivamente le ricerche, dopo circa 3 ore, sono riusciti a localizzarli ed a trarli in salvo in buone condizioni di salute.

Valuta questo articolo