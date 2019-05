24 Maggio 2019 11:32

Reggio Calabria: il 9 giugno una pedalata di beneficenza

Si svolgerà il 9 giugno 2019 a Reggio Calabria la pedalata di beneficenza “Due ruote per la vita”. L’appuntamento con tutti i partecipanti è alle ore 8:30 all’interno dei locali della “Nuova solidarietà” siti in via Sabauda n° 67 a Salice Calabro, dopo la registrazione dei ciclisti che parteciperanno all’evento con donazione libera, ci sarà una pedalata di circa 30 km nelle colline di Calanna. Il percorso sarà tutto sull’asfalto quindi è possibile partecipare con qualsiasi tipo di bici. Durante la manifestazione verrà allestito uno spazio dedicato ai più piccoli con un percorso di gimcana e laboratori. Alle ore 10 ci sarà una lezione di spinning con donazione libera e chiunque vorrà partecipare, dovrà prenotarsi inviando un sms su whatsapp con nome e cognome agli organizzatori Mimma Trapani 3279095525, Maurizio De Luca 3286191307 e Stefania Tamiro 3245560746. In caso di numerose richieste verrà organizzata una seconda lezione alle ore 11:30. Il ricavato sarà interamente donato ai medici del “Bambin Gesù“ di Roma per la ricerca sull’ernia diaframmatica congenita. In serata verranno preparati sul posto i tradizionali panini con la salsiccia il ricavato verrà devoluto alla “Casa della Solidarietà P. Rotatore” di Catona.

Valuta questo articolo