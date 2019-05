Marina Militare: la Fregata Carabiniere in sosta al porto di Palermo

10 Maggio 2019 11:50

La Fregata Carabiniere sarà ormeggiata nel porto di Palermo: farà sosta al termine dell’esercitazione Mare Aperto, visite guidate a bordo

Da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Carabiniere sarà ormeggiata nel porto di Palermo, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione. Durante la sosta nave Carabiniere sarà visitabile sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

La Nave Carabiniere è stata varata a marzo 2014 presso il cantiere di Riva Trigoso (GE) con il sistema Road Away

Quarta unità del programma italo-francese FREMM (Fregata Europea Multi Missione) e la terza della Classe in versione antisommergibile (Anti submarine warfare ASW), è stata varata il 29 marzo 2014 presso il cantiere di Riva Trigoso (GE) con il sistema Road Away, metodo che consiste nell’immissione in un bacino galleggiante tramite l’impiego di carrelli autopropulsi. Contraddistinta dal distintivo ottico F 593, secondo la classificazione NATO, l’Unità è stata consegnata alla Marina Militare il 28 aprile 2015.

