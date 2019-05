Messina, lavori nella Galleria San Jachiddu: resterà chiusa per 18 giorni

12 Maggio 2019 11:26

Messina, da martedì chiusa la Galleria San Jachiddu per lavori

Da martedì prossimo, per 18 giorni e senza interruzioni, la Galleria San Jachiddu resterà chiusa. Lo ha confermato stamane il dirigente del Dipartimento mobilità del Comune di Messina Mario Pizzino. La galleria sarà chiusa dalle 8.30 di martedì 14, fino alle 18.30 di venerdì 31. La chiusura si rende necessaria per effettuare interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione. Pertanto sarà vietato il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia provvedendo ad interdire le bretelle di collegamento, sia lato viale Giostra che Annunziata.

