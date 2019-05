Terribile incidente sulla SS131: scontro tra tre auto, muore una donna

18 Maggio 2019 21:30

Terribile incidente sulla SS131, muore una donna di 51 anni. Ricoverato all’ospedale San Francesco in prognosi riservata anche un giovane di 28 anni, un medico nuorese, rimasto coinvolto nella carambola fra tre auto

Una donna di 51 anni è morta questo pomeriggio all’ospedale di Nuoro per i gravissimi traumi riportati in un incidente stradale accaduto stamani sulla Ss 131 Dcn Nuoro-Siniscola-Olbia. Ricoverato all’ospedale San Francesco in prognosi riservata anche un giovane di 28 anni, un medico nuorese, rimasto coinvolto nella carambola fra tre auto all’uscita della galleria di Marreri, in direzione Olbia. Cinzia Usai era alla guida della sua auto quando all’uscita della galleria, secondo le prime testimonianze, avrebbe trovato sulla carreggiata una Fiat Panda in panne, poi sarebbe sopraggiunta un’altra auto una Citroen C3 che avrebbe travolto lei e il 28enne. Il tutto è all’esame dalla Polizia Stradale di Nuoro. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso: i medici sono riusciti a tenere in vita la povera donna e a trasportarla all’ospedale di Nuoro ma nel pomeriggio non ha retto ai gravi traumi, mentre il giovane medico è ancora in rianimazione con prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. Sul posto anche i vigili del fuoco e l’Anas.

